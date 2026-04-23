مصرع 11 شخصا في تصادم عدة مركبات بولاية أتر براديش الهندية

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 11 شخصا إثر اصطدام عدد من المركبات بعضها في منطقة "ديراماندجانج" بمدينة "ميرزابور" في ولاية "أتر براديش".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الخميس / عن الشرطة قولها أن الحادث وقع بين شاحنتين وسيارتين على الطريق المنحدر من منطقة "ديراماندجانج" باتجاه منطقة "لاسودا".

وأضافت القناة أن فرقا تابعة للشرطة والإطفاء هرعت على الفور إلى موقع الحادث حيث بدأت في عمليات البحث والإنقاذ.. مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.