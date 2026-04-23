برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب تعقد اجتماعًا تنظيميًا لمتابعة الأداء البرلماني

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب اجتماعًا تنظيميًا بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، برئاسة النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، وبحضور الدكتورة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية المرتبطة بأداء الهيئة البرلمانية خلال المرحلة الحالية، في إطار المتابعة الدورية لأعمال النواب وتعزيز التنسيق المستمر بشأن التحركات البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب، بما يضمن حضورًا فاعلًا يعكس تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

كما تناول الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وآليات دعم الدور التشريعي والرقابي لنواب الحزب، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وفي مقدمتها قضايا المعيشة، والخدمات، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، انطلاقًا من حرص الحزب الدائم على التواجد بين الناس والانحياز لقضاياهم والعمل على ترجمتها إلى مواقف ومبادرات برلمانية جادة.

وأكد الحضور أهمية استمرار هذه الاجتماعات التنظيمية الدورية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الانسجام داخل الهيئة البرلمانية، وتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا المطروحة، بما يدعم حضور حزب الشعب الجمهوري كأحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد النيابي والسياسي، ويعكس التزامه المستمر بأن يكون صوتًا داعمًا للمواطن وشريكًا في بناء الجمهورية الجديدة.