مشاركة دولية متميزة لعالِمة من جامعة مطروح في مؤتمر الجزائر حول الزراعة المستدامة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح التمثيل المشرف لجامعة مطروح في المؤتمر العلمي الدولى بالجزائر حول الزراعة المستدامة معالجة المياه وحماية النباتات (SA-W&P-2026) خلال الفترة من 21–23 أبريل 2026، بحضور علماء من عدة دول.

حيث شاركت الاستاذة الدكتورة إيمان خليفة صديق، أستاذ الميكروبيولوجيا والقائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، كمتحدث رئيسي وعضو لجنة علمية في المؤتمر.

وقدمت محاضرة حول مخاطر الفطريات المرضية في ظل التغيرات المناخية، موضحة تأثيرها على صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، وظهور سلالات مقاومة جديدة، مع التأكيد على دور الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية ومفهوم "الصحة الواحدة" في المواجهة.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريمها تقديرًا لتميزها العلمي وأهمية موضوعها في مواجهة التحديات العالمية.