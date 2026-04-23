محافظ الوادي الجديد تبحث خطة الدورة الرابعة للمشروعات الخضراء الذكية

تلقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إتصالًا هاتفيًا من السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لمناقشة خطة عمل الدورة الرابعة من المبادرة التي انطلقت في ١٥ أبريل الجاري للراغبين في التقديم بفئات المبادرة ال ٦ ، وآليات دعم و تشجيع المشروعات و الأفراد على تقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت خلال مراحلها السابقة في تحفيز العديد من المشروعات والأفكار المبتكرة.

وأوضحت المحافظ أن الدورات السابقة شهدت مشاركة متميزة و حصد مراكز متقدمة بعدد من الفئات، مشيرةً إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات البيئية الذكية، وتشجيع القطاعات الحكومية و رواد الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار الخضراء الذكية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. معربةً عن بالغ تقديرها لجهود اللجنة الوطنية في مراحل الإعداد والمتابعة والتقييم الميداني للمشروعات، مثمّنةً ما تتيحه المبادرة من فرص تدريبية تسهم في تطوير وصقل المقترحات المقدمة، من خلال ورش العمل التي تُنظَّم عن بُعد للمشاركين.

ومن جانبه، أعرب السفير هشام بدر عن تقديره لجهود المحافظة في دعم المبادرة، مشيدًا بالمستوى المتميز للمشروعات المقدمة من أبناء المحافظة خلال الدورات السابقة، ومؤكدًا أن المبادرة تواصل دورها في اكتشاف ورعاية النماذج الناجحة والأفكار القابلة للتطبيق، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التحول الأخضر وتعزيز الابتكار.

التقديم والمشاركة من خلال الرابط التالي:

Www.sgg.eg