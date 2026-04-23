محافظ الوادي الجديد تبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أحمد راشد رئيس الإدارة المركزية لفرع خدمات المستثمرين بالمحافظة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلةً في مركز خدمات المستثمرين، بحضور الأستاذ محمد فخري مدير عام إدارة الخدمات، وعدد من الباحثين بالفرع.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان دور المركز في دعم مناخ الاستثمار بالمحافظة، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. ووجّهت المحافظ بالتنسيق لعقد لقاء تعريفي موسع يضم المستثمرين؛ لاستعراض الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الهيئة، بما يعزز فرص الاستثمار ويشجع على ضخ مشروعات جديدة.

كما ناقشت المحافظ خطة المحافظة نحو التوسع في مشروعات الصناعات الزراعية والتحويلية باعتبارها ركيزة تنموية توفر العديد من فرص العمل للشباب، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والفرص السياحية نظرًا لما تمتلكه المحافظة من مقومات واعدة في هذين المجالين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الفريدة للمحافظة، بالتزامن مع الجهود الجارية لرفع كفاءة مطار الداخلة.