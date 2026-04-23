ضبط لحوم فاسدة وتحرير محاضر لمخالفات خلال حملة رقابية بالوادي الجديد

كشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن واقعة غش تجاري خطيرة طالت أحد محال الجزارة، إذ رصدت الحملة التفتيشية الموسعة عرض لحوم غير طازجة وبيعها للمواطنين على أنها طازجة، في انتهاك صريح لقواعد سلامة الغذاء وحقوق المستهلك.

وأطلقت الوحدة المحلية حملتها التفتيشية الموسعة تنفيذا لتعليمات اللواء م. ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الخارجة، وجرى تنفيذها بالتنسيق المشترك بين قسم الرقابة والمتابعة وقسم المحلات، بالتعاون مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، وامتدت لتشمل المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم في أرجاء المدينة.

وفور رصد واقعة الغش التجاري، جرى استدعاء مديرية الطب البيطري التي حضرت بكامل طاقتها لإجراء الكشف الفني على اللحوم المضبوطة، والتحفظ عليها تمهيدًا لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

وأوضح اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الخارجة، أن الحملة الرقابية لم تقتصر على قطاع اللحوم، بل امتدت لتشمل مراجعة إعلان الأسعار على كافة السلع، والتحقق من تواريخ الصلاحية، وفحص الشهادات الصحية للعاملين، إلى جانب التدقيق في تراخيص المنشآت التجارية.

وأكد ياسر أنه تم تحرير محاضر رسمية فورا بحق المخالفين في قضايا انتهاء الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار، ونقص الشهادات الصحية، مشيرا إلى توجيه تنبيهات لأصحاب المحال التي انتهت تراخيصها بسرعة تقنين أوضاعهم.