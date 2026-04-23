قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة.. تحفة معمارية بآلاف العمال وزخارف إسلامية فريدة
خاص.. الأعلى للتشاور يوافق على تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر
انقلاب في المزاج الأمريكي.. 46% من الشباب يعتبرون العلاقة مع إسرائيل عبئا
بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM
ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض
المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات
بعد أزمة النفقة.. طليقة مسلم: معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض
بيان مصري مشترك مع 7 دول يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط
غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تنفذ ٣٢٩١ درسًا منهجيًا و٢٠٣٦ منبرًا ثابتًا و٢٠٨٨٠ برنامجًا تثقيفيًا للطفل

وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

نفذت وزارة الأوقاف، برنامجها الدعوي والتوعوي خلال الأسبوع من السبت ١٨/ ٤/ ٢٠٢٦م إلى الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٦م، في إطار خطتها لتعزيز الوعي الديني الرشيد، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ونشر الفكر الوسطي المستنير بجميع محافظات الجمهورية.

وشهد الأسبوع تنفيذ (٥٦٣) مجلسًا للفقه بعدد (٦) مديريات هي: (محافظة مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس)، إلى جانب تنفيذ (٢٦) مجلسًا للفقه للواعظات بعدد (١٠) مديريات هي: القاهرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، البحيرة، المنيا، أسيوط.

كما نفذت الوزارة (٣٢٩١) درسًا منهجيًا للأئمة بجميع المديريات، و(٨٩) درسًا منهجيًا للواعظات بعدد (١٣) مديرية هي: (القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية – المنيا – أسيوط – بني سويف – سوهاج – الفيوم – الإسكندرية – كفر الشيخ).

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، نفذت الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل في (٢٠٨٨٠) مسجدًا يوم الخميس بعد صلاة العصر، كما نفذت الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة.

وشمل النشاط الدعوي تنفيذ (٦٣٠) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة العصر بمديريات (محافظة مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس)، إلى جانب تنفيذ (٢٠٣٦) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

كما تم تنفيذ المجالس العلمية بعدد (٣٨٣) بجميع المديريات الإقليمية عدا المديريات الحدودية، إلى جانب تنفيذ (٢٧) ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون المؤسسي، نفذت الوزارة ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما نفذت (٣) قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٦م، إلى جانب تنفيذ (٢٦) قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (١٠٠) واعظة.

كما تم تنفيذ القوافل الدعوية النائية بالمناطق الحدودية: (محافظة مطروح – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الوادي الجديد)، وتنفيذ مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى بعدد (٢١٢١) مسجدًا.

وشهد الأسبوع أيضًا تنفيذ المساجد المحورية بعدد (٣٩٢٦) بجميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، نفذت الوزارة قوافل الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعدد (١٠١٤) بجميع المديريات، كما نفذت (٤٧٩) ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما تم تنفيذ قوافل الرحمة والمواساة بعدد (٨) قوافل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي بالمديريات الإقليمية.

ومن المقرر تنفيذ عدد (١٦٠) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع المديريات الإقليمية، وعدد (١٠٠) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالمديريات الإقليمية.

ترشيحاتنا

صحح مفاهيمك.. أوقاف كفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل| صور

«ريحانة» يدعم 100 فتاة بمهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات بكفر الشيخ| صور

وكيل رياضة الإسكندرية يشهد احتفالية يوم اليتيم بمركز الحرمين .. صور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد