قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهدف بيزيرا.. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري
مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
العالم على موعد مع كسوف ثانٍ للشمس في 2026 .. متى يحدث؟
بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري
استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم
بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر
هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا
مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل
الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات
تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بكالوريوس مع 4 مؤهلات .. 6 اقتراحات برلمانية لإنقاذ الخريجين ومنع البطالة

فريدة محمد

أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، برؤية محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر حول التحول الجذري في أنماط التعلم والتوظيف، مؤكداً أن تبني نموذج "المؤهلات المصغرة" والإطار الوطني للمؤهلات لم يعد رفاهية، بل طوق نجاة لملايين الشباب العالقين بين شهادة لا تؤكل عيش وسوق عمل لا يرحم.


وأكد " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم أن ربط التعليم باحتياجات السوق الفعلية هو معركة الجمهورية الجديدة الحقيقية، مشيداً بدعوة المحافظ لمؤسسات التعليم أن تعيد النظر في أدواتها وتتبنى نماذج أكثر مرونة، لأن العالم تجاوز فكرة "الشهادة الواحدة مدى الحياة" وأصبحت المعرفة المتجددة هي عملة التقدم الوحيدة.


وطالب النائب سيد حنفى طه بتحويل الرؤية إلى واقع عبر 6 إجراءات تنفيذية ملزمة وهى :


أولاً: إنشاء "منصة القاهرة للمهارات" الرقمية تربط كل جامعات ومراكز تدريب العاصمة، تطرح مؤهلات مصغرة معتمدة 3-6 أشهر في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والطاقة الخضراء واللوجستيات.


ثانياً: إلزام كل كلية بالقاهرة بتخصيص 30% من مقرراتها لمؤهلات مصغرة يدرسها رجال الصناعة، ويحصل الطالب على شهادتين: بكالوريوس + 4 مؤهلات مصغرة.


ثالثاً: إطلاق "رخصة مزاولة مهنة مصغرة" من المحافظة معتمدة من الإطار الوطني، تسمح للحاصل على مؤهل 3 أشهر بالعمل فوراً وفتح مشروع دون تعقيدات بيروقراطية.


رابعاً: تحويل 20 مدرسة فنية بالقاهرة إلى "أكاديميات مهارات مصغرة" تعمل بنظام الورديات صباحاً ومساءً لتدريب مليون شاب خلال 3 سنوات بمجالات السوق المطلوبة.


خامساً: شراكة إجبارية مع 500 شركة كبرى بالقاهرة لاعتماد المؤهلات المصغرة كمسوغ تعيين، مع منح حوافز ضريبية لكل شركة تشغل 50% من موظفيها بهذا النظام.


سادساً: ربط الإطار الوطني للمؤهلات بقاعدة بيانات رقمية موحدة تتيح للخريج التنقل المهني والأكاديمي إقليمياً ودولياً، واعتماد "جواز سفر مهارات" إلكتروني لكل مواطن قاهري.


واكد النائب سيد حنفى طه أن زمة زمن الشهادة المعلقة على الحائط انتهى مؤكداً على ضرورة التطوير والتحديث المستمرين فى منظومة التعليم بما يتواكب مع التطورات العالمية وبما يضمن الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل للقضاء على ظاهرة بطالة الخريجين.

النائب سيد حنفى طه و مجلس النواب محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

