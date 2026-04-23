بكالوريوس مع 4 مؤهلات .. 6 اقتراحات برلمانية لإنقاذ الخريجين ومنع البطالة

أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، برؤية محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر حول التحول الجذري في أنماط التعلم والتوظيف، مؤكداً أن تبني نموذج "المؤهلات المصغرة" والإطار الوطني للمؤهلات لم يعد رفاهية، بل طوق نجاة لملايين الشباب العالقين بين شهادة لا تؤكل عيش وسوق عمل لا يرحم.



وأكد " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم أن ربط التعليم باحتياجات السوق الفعلية هو معركة الجمهورية الجديدة الحقيقية، مشيداً بدعوة المحافظ لمؤسسات التعليم أن تعيد النظر في أدواتها وتتبنى نماذج أكثر مرونة، لأن العالم تجاوز فكرة "الشهادة الواحدة مدى الحياة" وأصبحت المعرفة المتجددة هي عملة التقدم الوحيدة.



وطالب النائب سيد حنفى طه بتحويل الرؤية إلى واقع عبر 6 إجراءات تنفيذية ملزمة وهى :



أولاً: إنشاء "منصة القاهرة للمهارات" الرقمية تربط كل جامعات ومراكز تدريب العاصمة، تطرح مؤهلات مصغرة معتمدة 3-6 أشهر في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والطاقة الخضراء واللوجستيات.



ثانياً: إلزام كل كلية بالقاهرة بتخصيص 30% من مقرراتها لمؤهلات مصغرة يدرسها رجال الصناعة، ويحصل الطالب على شهادتين: بكالوريوس + 4 مؤهلات مصغرة.



ثالثاً: إطلاق "رخصة مزاولة مهنة مصغرة" من المحافظة معتمدة من الإطار الوطني، تسمح للحاصل على مؤهل 3 أشهر بالعمل فوراً وفتح مشروع دون تعقيدات بيروقراطية.



رابعاً: تحويل 20 مدرسة فنية بالقاهرة إلى "أكاديميات مهارات مصغرة" تعمل بنظام الورديات صباحاً ومساءً لتدريب مليون شاب خلال 3 سنوات بمجالات السوق المطلوبة.



خامساً: شراكة إجبارية مع 500 شركة كبرى بالقاهرة لاعتماد المؤهلات المصغرة كمسوغ تعيين، مع منح حوافز ضريبية لكل شركة تشغل 50% من موظفيها بهذا النظام.



سادساً: ربط الإطار الوطني للمؤهلات بقاعدة بيانات رقمية موحدة تتيح للخريج التنقل المهني والأكاديمي إقليمياً ودولياً، واعتماد "جواز سفر مهارات" إلكتروني لكل مواطن قاهري.



واكد النائب سيد حنفى طه أن زمة زمن الشهادة المعلقة على الحائط انتهى مؤكداً على ضرورة التطوير والتحديث المستمرين فى منظومة التعليم بما يتواكب مع التطورات العالمية وبما يضمن الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل للقضاء على ظاهرة بطالة الخريجين.