خالد سليم يشارك جمهوره الدعاء لهاني شاكر في وعكته الصحية

شارك الفنان خالد سليم، الدعاء مع جمهوره للفنان هاني شاكر، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص خالد سليم على دعم هاني شاكر في وعكته الصحية.

يشار إلى أن الفنان الكبير هاني شاكر نقل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لانتكاسة مفاجئة نتيجة نزيف حاد استدعى نقل كميات كبيرة من الدم، قبل خضوعه لعملية جراحية في القولون لوقف النزيف.

وأصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان هاني شاكر، مؤخرا، بيانا شديد اللهجة بشأن ما يتم تداوله مؤخرًا من أخبار غير دقيقة حول الحالة الصحية لأمير الغناء العربي.

وقال قنطوش: نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف قائلا: نؤكد أن الفنان هاني شاكر على قيد الحياة، حي يُرزق، ويحتاج في هذا التوقيت إلى الدعاء والدعم، بدلًا من نشر الشائعات التي تثير القلق وتفتقر إلى المصداقية.