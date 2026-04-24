توريد أكثر من 20 ألف طن قمح والالتزام بصرف مستحقات المزارعين بسوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن انتظام عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي، حيث استقبلت صوامع وشون المحافظة حتى الآن 20 ألفًا و576 طنًا و52 كيلو جرامًا من القمح، وذلك منذ بدء أعمال التوريد في منتصف أبريل الجاري.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن عملية الاستلام تسير بدقة عالية وشفافية تامة، مشيراً إلى أن لجان الفحص الدوري تعمل على ضمان جودة المحصول، وهو ما أسفر عن رفض 713 طنًا لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وشدد اللواء "راشد" على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء النقل والتوريد، مع توجيهات مباشرة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية وفقاً للأسعار المعلنة التي تصل إلى 2500 جنيه للإردب (درجة نقاوة 23.5)، تحفيزاً لهم على زيادة معدلات التوريد.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تستهدف هذا العام حصاد مساحة 199 ألف فدان، وقد تم تجهيز 15 موقعاً تخزينيًا لاستيعاب الكميات الموردة، مع استمرار غرفة العمليات بالديوان العام في متابعة سير العمل على مدار الساعة لضمان نجاح الموسم الزراعي.