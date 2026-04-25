فوز الطالب محمد عاطف فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى محافظة أسيوط

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، عن فوز

الطالب محمد عاطف سعد بمدرسة عزبة نصار الاعدادية بنين التابعة لإدارة ابنوب التعليمية ، فى مسابقة تحدى القراءة العربى للعام العاشر 2026 على مستوى المديرية وتأهله للمنافسات على مستوى الجمهورية ،وذلك فى انجاز جديد يضاف لابنائنا الطلاب ، فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .

وهنأ وكيل الوزارة الطالب محمد عاطف الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة وتأهله على مستوى الجمهورية بعد تقييمه من لجنة التحكيم الدولية متمنيا له الفوز على مستوى الجمهورية ،كما وجه الشكر للقائمين على المسابقة والمشرفين عليها سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وعصام عجيب توفيق موجه عام المكتبات بالمديرية ومدير إدارة ابنوب التعليمية وموجهى الإدارة والاخصائيين المشرفين على الطلاب وأعضاء لجنة التحكيم .



وأشار وكيل الوزارة إلى متابعته المستمرة لفعاليات لجنة التحكيم ولقائه الطلاب المشاركين فى الفعاليات وحثهم خلالها على الجد والاجتهاد واستغلال المسابقة فى تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم المعرفية والتأهل لخوص المسابقات العالمية تفعيلا لتعزيز اللغة العربية ونشر ثقافة القراءة وتنمية مهارات التفكير الناقد ،لافتا الى ان المسابقة هذا العام فى دورتها العاشرة ،شملت تحديات قرائية للمدارس والطلاب وتوفر الاف الكتب لدعم المشاركين من الطلاب بكافة المراحل الدراسية ( الابتدائية والاعدادية والثانوية ) ،وذلك بهدف بناء جيل مثقف وتعزيز الهوية العربية وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الاداب والعلوم والمعارف وتحبيب ابنائنا الطلاب فى لغة الضاد وتشجيعهم على استخدامها فى تعاملاتهم اليومية فضلا عن بناء مهارات الطلاب فى التعلم الذاتى وبناء منظومة القيم وترسيخ مبادىء التسامح والتعايش وقبول الاخر وتشجيع الحوار والانفتاح الحضارى والانسانى والتى يجرى تنظيمها تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم العالمية.