سقوط نصاب العلاج الروحاني في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى وممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه للنصب والإحتيال على المواطنين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





