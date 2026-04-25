الاستعداد رسميا لتشغيل محطة مياه باريس في الوادي الجديد

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، بتفقد محطة مياه شرب جنوب باريس، ضمن جولتها الميدانية؛ لمتابعة كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

واطلعت المحافظ على الوضع التشغيلي للمحطة المُقامة بطاقة تصميمية تبلغ 10 آلاف متر مكعب/ يوم، وذلك في إطار تقييم الأداء الفني وضمان استمرارية تقديم الخدمة ، وبما يتوافق مع الاشتراطات القياسية المعتمدة بقطاع المرافق.

ووجهت المحافظ بسرعة الاستلام النهائي للمحطة خلال الأسبوع المقبل من قِبل الوحدة المحلية وإسنادها إداريًا لشركة مياه الشرب وتلافي أي ملاحظات تعوق عمليات التشغيل ودخول الخدمة، مؤكدةً أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة نظم التشغيل والصيانة الدورية، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المنفذة بقطاع مياه الشرب.