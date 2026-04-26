سيف زاهر: إنبي يعلنها.. “نحن من نحدد بطل الدوري”

قال الإعلامي سيف زاهر إن نادي الزمالك يتجه إلى مباراته أمام إنبي وهو يسعى لحصد ثلاث نقاط مهمة من أجل الاستمرار في صدارة الدوري والاقتراب أكثر من حسم اللقب.

وأضاف سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية "أن فريق إنبي كان قد أكد في تصريحاته أنه قادر على التأثير في سباق البطولة، بل وقد يكون سببًا في تحديد بطل الدوري.

واختتم بأن المباراة المرتقبة بين الزمالك وإنبي تُعد مواجهة صعبة ومهمة، وتحظى بترقب كبير من الجميع



ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة إنبي، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأبيض.