انطلاق الجلسة العامة بالشيوخ لمواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحسب جدول الأعمال ستناقش الجلسة عددا من الطلبات عن سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بالشباب والرياضة.

وتناقش الجلسة العامة، طلب النائبة ميرال الهريدي، وأكثر من عشرين عضواً الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب نشأت حته، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب الحسيني مصطفي كمال ليسي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميا بالدورة القادمة ۲۰۲۸.