عبدالعال: تطوير مراكز الشباب قضية مصير وطن.. و60 مليون شاب ينتظرون مشروعًا قوميًا

قال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ: إن موضوع تطوير مراكز الشباب هو موضوع بالأساس يتعلق بمستقبل مصر، أي شباب مصر.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبات استيضاح مقدمة من النواب بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، والآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب. وأيضًا نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميا بالدورة القادمة ۲۰۲۸.



واستكمل عبدالعال كلمته بالجلسة العامة: أذكر نفسي وأذكركم ونحن في ذكرى تحرير سيناء؛ أن من حارب في حرب الاستنزاف وحرب 1973 هما أبناء الطبقة الوسطى والفلاحين، الذين تربّوا في المدارس الحكومية من كانوا يذهبوا إلى قصور الثقافة والمسارح ونفسهم من أخذوا فرصة عادلة في التعليم والرياضة، وقدموا أنفسهم كقوة دفاعية لوطنهم.



وتابع عبدالعال: "من فترة طويلة ونحن نتحدث عن الاستثمار في مراكز الشباب، أنا أفهم إن الرأسمالية في أي بلد تساهم في التطوير، ولكن هنا نجد أن الرأسمالي بيقفل مراكز الشباب وقصور الثقافة! وفي الآخر نتكلم عن بطولات دولية، ازاي والمدراس مافهاش حوش للتلاميذ، الجامعات لا يوجد بها أنشطة.. حتى أصبح الاستثمار في الرياضة مقتصر على فئة قليلة فقط في مصر.



واختتم عبدالعال: نحن أمام 60 مليون شاب وشابة في مصر، محتاجيبن يعرفوا ايه المشروع القومي ليهم؟