ميتسوتاكيس: اليونان وفرنسا تعززان شراكتهما الاستراتيجية عقب زيارة ماكرون

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الأحد/، إن الشراكة الاستراتيجية المعززة بين اليونان وفرنسا تمثل تعميقًا للعلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أثينا.

وكتب ميتسوتاكيس في منشوره الأسبوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، "تؤكد الاتفاقية الخيار الاستراتيجي الذي اتخذناه في عام 2021 لتعزيز العلاقات بين اليونان وفرنسا، وتحويلها إلى تحالف قوي متعدد المستويات".



ووصف ميتسوتاكيس "الشراكة الاستراتيجية الشاملة المعززة" الجديدة بأنها واسعة النطاق، وتشمل مجالات الدفاع والأمن، فضلاً عن الاقتصاد والحماية المدنية والهجرة والتكنولوجيا والبيئة والتعليم والثقافة، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الأمن السيبراني، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.



وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن تجديد التعاون الدفاعي يعزز الردع ويقوي المكانة الجيوسياسية لليونان في منطقة البحر المتوسط.

وأوضح ميتسوتاكيس أن هذه الشراكة تتماشى مع الجهود الرامية إلى تعزيز أوروبا أكثر استقلالية وتنافسية وقادرة على التصرف بثقة في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.