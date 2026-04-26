محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير انضمام المنتج السوري محمد مشيش إلى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية لنسخته الثانية عشر، والتي تضم في عضويتها كل من الفنان كامل الباشا، الممثلة ركين سعد، الدكتورة ميرفت أبو عوف، وصانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.



يمتلك محمد مشيش خبرة أكثر من 25 عامًا في الإعلام و الترفيه، ويُعد من الأسماء البارزة في تطوير صناعة المحتوى في الشرق الأوسط.



بدأ مسيرته المهنية عام 1998، في مؤسسات إعلامية رائدة في العالم العربي وتعاون مع جهات كبرى مثل BBC و MBC، وفي عام 2012، أسس BlueBee Productions - Beelink Productions و قدم مجموعة من الأعمال المتميزة، من أبرزها مسلسل"جراند أوتيل" الذي يُعد أول عمل عربي يتم عرضه على منصة نتفليكس.



إضافة إلى أكثر من 20 عملًا دراميًا وترفيهيًا تُعرض حاليًا على مختلف المنصات الإقليمية والدولية منها (عين سحرية –حكاية نرجس - بدون سابق انذار – موعد مع الماضي - مفترق طرق - طريقي – لا تطفي الشمس – هذا المساء – أهو ده اللي صار - قيد مجهول – ليالي أوجيني).



المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.