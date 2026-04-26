عراقجي يصل قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد
برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر
عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع
قوات الاحتلال تُغلق عدة طرق في بيت لحم.. ومستوطنون بقطعون أشجار الزيتون بالضفة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره السعودي على رؤية طهران الدبلوماسية لإنهاء الحرب
المؤبد وغرامة نصف مليون لعصابة الاتجار وبيع الأطفال بالمحلة
رئيس وزراء المجر المنتخب يلتقي فون دير لاين لبحث استعادة أموال بلاده.. الأربعاء
جوهر نبيل: الكازينو والمراهنات يتصدران مشهد القمار الرقمي.. وملاحقة المنصات المخالفة
8 ألعاب فردية وكرة اليد.. جوهر نبيل يكشف خارطة الطريق الرياضية حتى 2028
بعد مباحثاته مع نظيره السعودي.. عراقجي يغادر مسقط لإسلام آباد
ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم .. رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالأجور.. مقترحات برلمانية لتحسين أوضاع المتقاعدين
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الجلالة.. ويوجه بإنشاء منطقة سكنية للعاملين بالمدينة
فن وثقافة

محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير انضمام المنتج السوري محمد مشيش إلى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية لنسخته الثانية عشر، والتي تضم في عضويتها كل من الفنان كامل الباشا، الممثلة ركين سعد، الدكتورة ميرفت أبو عوف، وصانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.
 

يمتلك محمد مشيش خبرة أكثر من 25 عامًا في الإعلام و الترفيه، ويُعد من الأسماء البارزة في تطوير صناعة المحتوى في الشرق الأوسط.
 

بدأ مسيرته المهنية عام 1998، في مؤسسات إعلامية رائدة في العالم العربي وتعاون مع جهات كبرى مثل BBC و MBC، وفي عام 2012، أسس BlueBee Productions - Beelink Productions و قدم مجموعة من الأعمال المتميزة، من أبرزها مسلسل"جراند أوتيل"  الذي يُعد أول عمل عربي يتم عرضه على منصة نتفليكس.

إضافة إلى أكثر من 20 عملًا دراميًا وترفيهيًا تُعرض حاليًا على مختلف المنصات الإقليمية والدولية منها (عين سحرية –حكاية نرجس - بدون سابق انذار – موعد مع الماضي - مفترق طرق - طريقي –  لا تطفي الشمس – هذا المساء – أهو ده اللي صار - قيد مجهول  – ليالي أوجيني).
 

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية. 

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

حج النساء

شروط الاستطاعة في الحج بالنسبة للنساء.. تعرفي عليها

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن «حماية الأسرة في مواجهة الحروب الحديثة» بجامعة قناة السويس

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصدقة وأثرها فى حياة المسلم

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

