الأردن وليبيا يوقعان اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات

وقع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم /الأحد/ مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول خالد خليفة حفتر، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي، وتوسيع مجالات التدريب العسكري، وتبادل الخبرات والمعرفة، ضمن برامج التعاون التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية تعزيز التعاون العسكري المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

ومن جانبه، أشاد الفريق أول حفتر بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات العسكرية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف إلى إيجازات تناولت أبرز محاور برنامج التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية.