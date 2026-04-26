صرخة على الطريق.. مصرع فتاة وإصابة 6 أطفال في تصادم مروع بطهطا

شهدت المنطقة الصناعية غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، بعدما تحولت رحلة عادية على متن تروسيكل إلى مأساة دامية؛ إثر تصادم عنيف مع سيارة نقل؛ ما أسفر عن مصرع فتاة في مقتبل العمر وإصابة 6 أطفال بإصابات متفرقة، وسط حالة من الحزن والذهول بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص مصرع الفتاة "شهد ع. ب"، 17 عامًا، متأثرة بإصابتها البالغة جراء قوة التصادم، فيما أُصيب 6 أطفال كانوا يستقلون التروسيكل، وهم:" أحمد ع. ب 10 أعوام، وخالد م. خ 11 عامًا، وملك م. ع 15 عامًا، ومحمد ج 11 عامًا، وبشوى ل. غ 11 عامًا، ومروان ع. ع 12 عامًا".

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مباشر بين السيارة النقل والتروسيكل، وجارٍ استكمال الفحص للوقوف على الأسباب الدقيقة وملابسات الواقعة.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الفحص.