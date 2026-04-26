محافظات

رئيس العلمين الجديدة يتفقد الحي اللاتيني وامتداد الداون تاون ويوجه بزيادة معدلات التنفيذ

ايمن محمود

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية و لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ، يرافقه خلال الجولة المهندس عصام الشيخ نائب رئيس الجهاز، والمهندس علي إبراهيم مدير التنفيذ، وأحمد فتحي مدير إدارة الأمن، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركات المنفذة.

واستهل رئيس الجهاز جولته بتفقد زون (1) و(2) بالحي اللاتيني، حيث وجّه بضغط معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال بزون (1)، مع زيادة أعداد العمالة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال، خاصة في ظل الاستعداد لتسليم الوحدات للملاك، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الهارد سكيب واللاندسكيب، واستكمال تشطيب الواجهات الخارجية، والانتهاء من تقفيل مداخل العمارات والجراجات وتوريد وتركيب أعمال الألومنيتال، إلى جانب الانتهاء من مداخل الحي اللاتيني من علي الطريق الساحلي.

كما شدد على تحسين المظهر العام بالموقع، من خلال رفع المخلفات والتشوينات أولًا بأول، والاهتمام بأعمال النظافة، مع تشكيل الأرصفة والميادين، وربط الطرق الداخلية بين الحي اللاتيني والداون تاون وسرعة تشغيلها لخدمة الملاك، فضلًا عن تكثيف أعمال الزراعة داخل المشروع.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية ومراجعة الأعمال المنفذة بزون (2)، في ضوء وصولها لمراحل متقدمة، مع الحفاظ على المستوى الجمالي واستمرار أعمال النظافة، تمهيدًا للتسليم، كما وجّه بضغط الأعمال في السوق التجاري والمسجد وسرعة الانتهاء منهما، نظرًا لأهميتهما في خدمة السكان وتحقيق التكامل الخدمي داخل الحي. حيث بلغت نسبة التنفيذ بزون(1) الي 63% وزون (2) 95%.

وتفقد رئيس الجهاز امتداد الداون تاون، حيث وجّه بضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع التأكيد على نظافة الموقع العام وتحسين المظهر الجمالي، وإزالة المخلفات والتشوينات، وزيادة أعداد العمالة.

وشدد على سرعة الانتهاء من تشطيب مداخل العمارات، واستكمال أعمال الرخام ودهانات السيلر، وفك السقالات المنتهية أعمالها فورًا، إلى جانب تشكيل الأرصفة والميادين، وتكثيف أعمال الزراعة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ منطقة البلازا، وأعمال الهارد سكيب، تمهيدًا لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المحددة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة التنفيذ بامتداد الداون تاون بلغت 87%، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المكثفة لمتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، خاصة بالمناطق الجاري تجهيزها للتسليم، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقديم منتج عمراني متكامل يليق بمدينة العلمين الجديدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات العلمين الجديدة

