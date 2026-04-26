تفاصيل تحليل "dna" الغذائي.. تاريخه وفوائده

قالت الدكتورة مريم ناصر، أخصائية تغذية إكلينيكية، إن تحليل dna الغذائي أمر جديد وليس مجرد تريند ويتم عمله مرة واحدة في العمر.

وأضافت الدكتورة مريم ناصر، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عبد البديع والإعلامية سارة سامي، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحليل يعتمد على الجينات وهي ثابتة لا تتغير، وتكون من خلال مسحة لعابية أو عن طريق الغدة وممكن أيضًا عن طريق الدم.

بداية مرحلة البلوغ

وأشارت مريم ناصر، أخصائية تغذية إكلينيكية، إلى أنه يفضل عمله بداية من مرحلة البلوغ أو سن العشرين، ويمكن استخدامه في التمرين أو المجال الغذائي أو الرياضة.



وأردفت أن تحليل "dna" الغذائي يمكن أن يشير إلى قرب الإصابة بعدد من الأمراض مثل السكر من النوع الثاني والسرطان وأمراض القلب، موضحة أنه ليس مشخصا للمرض ولكن عامل مساعد للتعرف عليه.

وأكدت أن تحليل "dna" الغذائي يتطلب عدم تناول الطعام قبل إجرائه بساعة على الأقل، وعدم غسل الأسنان لأنه قد يحد من الاكتشاف، وهذا العلم موجود منذ 10 سنين وانتشر في مصر منذ العام الماضي.

