عضو بالحزب الجمهوري: انعدام استراتيجية إدارة ترامب فشل دبلوماسي في المفاوضات مع طهران

قالت جينجر تشابمان، الباحثة السياسية وعضو بالحزب الجمهوري، إن ما يحدث يعكس، في المقام الأول، غياب استراتيجية واضحة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المفاوضات مع طهران.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإدارة لم تحدد أهدافًا محددة، مشيرة إلى أن ترامب تراجع عن التركيز على ملف منع امتلاك إيران للأسلحة النووية، في الوقت الذي انشغل فيه بطرح قضايا وموضوعات فرعية، معتبرةً أن ذلك يمثل إخفاقًا في الأداء الدبلوماسي.

وأضافت أن ترامب اعتمد على كلٍّ من ويتكوف وكوشنر في إدارة المفاوضات، رغم كونهما ينتميان إلى خلفيات في قطاع الأعمال والتطوير العقاري، دون امتلاك خبرات سابقة تُذكر في إدارة مفاوضات سياسية ناجحة، معتبرة أن هذا النهج أسهم في تعثر العملية التفاوضية.

وأشارت تشابمان إلى أن أسلوب التفاوض الذي اتبعه الفريق الأمريكي اقتصر على طرح مطالب، بدلًا من الانخراط في عملية تفاوضية متكاملة، ما انعكس سلبًا على النتائج، كما رأت أن هذا النهج أعطى انطباعًا بأن بعض مواقف الفريق التفاوضي تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية أكثر من تعبيرها عن المصالح الأمريكية.

https://www.youtube.com/shorts/l4xx1Iwzrs8