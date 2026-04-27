في موسمه… طريقة عمل تارت خوخ في البيت

تارت الخوخ من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بالأخص مع بداية موسم الخوخ.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تارت الخوخ بمذاق لا يقاوم.

مقادير تارت الخوخ



● 1 عجينة باف بيسترى مجمدة

● 60 مل عسل

● 2 ملعقة صغيرة الخمس بهارات

● 5 خوخ صغير، مقطّع إلى نصفين ومزال النواة

● 6 أعواد زعتر

● ملعقة كبيرة سكر

● آيس كريم فانيليا للتقديم

طريقة تحضير تارت الخوخ



سخّن الفرن على 400°F (205°C)

ضع بطانة سيليكون على صينية فرن بحواف وافرد عليها عجينة الباف بيسترى.

باستخدام شوكة، قم بثقب العجينة برفق في جميع الأنحاء للحفاظ على رقتها وهشاشتها بدلاً من انتفاخها

في وعاء صغير، اخلط العسل ومسحوق خماسي التوابل وسخّنه في الميكروويف لمدة 20 ثانية لتخفيفه

رَتب الخوخ على العجينة بحيث يكون الوجه المقطّع للأسفل في شبكة 3×3.

ادهن الفاكهة بسخاء بالعسل المتبّل بخماسي التوابل

ضع أعواد الزعتر على التارت ورشّ الفستق ثم سكر الديميرارا بالتساوي على الوجه.

اخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تنتفخ العجينة حول الحواف وتصبح ذهبية اللون

سخّن أي عسل متبقٍ لتسييله مجددًا.

اخرج التارت من الفرن وضعه على طبق أو صينية، ثم رش العسل على الوجه.

تبّل بقليل من الملح الخشن وبعض الفلفل الأسود وقدمه مع آيس كريم الفانيليا فورًا