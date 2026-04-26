مركز الخارجة: حملات مكبرة لدعم قطاعات الكهرباء والتشجير في قرى جناح والعبور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن دعم قطاع الإنارة في قرية "العسيرات" التابعة لقرى جناح، بسيارة للكهرباء، حيث جرى إصلاح الكشافات المعطلة، واستبدال كشافات الصوديوم القديمة بأخرى موفرة؛ وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

وفي سياق آخر، أوضحت أنه تم المرور على الوحدة الصحية في “جناح”؛ للتشديد على الانضباط الإداري، ومتابعة سجلات الحضور.

​ولفتت أيضا إلى أنه تم متابعة حصاد محصول القمح بمزرعة الوحدة المحلية المنشأة بالجهود الذاتية، وكذلك المرور على محطة مياه الشرب بقرية بورسعيد للتأكد من انتظام ضخ المياه للمواطنين، و زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بقرية بورسعيد.

دعم قطاع التشجير في قرى العبور

​وفى قرية العبور جرى البدء في زراعة الأشجار بـ"حديقة العبور الجديدة" فور استلامها من إدارة تحسين البيئة، وذلك لزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري.

وقالت إنه تم المرور على الوحدة الصحية؛ للتأكد من جودة وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإنشاء مظلة لحماية المواطنين من أشعة الشمس بالمنطقة الخدمية، وتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين عبر منفذ القرية.