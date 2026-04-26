رئاسة مركز الداخلة: استكمال منظومة تكويد وترقيم أشجار مبادرة 100 مليون شجرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ منظومة متكاملة لتكويد وترقيم الأشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، في خطوة تستهدف الحفاظ على هذا المشروع القومي وضمان استدامته بكفاءة عالية، في إطار استكمال جهودها البيئية المتواصلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات البيئية، وبناءً على تعليمات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بملف التشجير والتوسع في الرقعة الزراعية.

إنشاء قاعدة بيانات لكل الأشجار بالداخلة

وواصلت الفرق الميدانية أعمالها على أرض الواقع، حيث يتم استكمال تركيب اللوحات المعدنية المرقمة على الأشجار، ضمن خطة دقيقة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل شجرة، بما يسهم في سهولة متابعتها وصيانتها بشكل دوري ومنتظم، حيث أكد رئيس المركز أن استكمال أعمال التكويد والترقيم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إدارة فعّالة للأصول البيئية، حيث يتيح حصر الأشجار بدقة، ومتابعة حالتها ونموها، بما يضمن الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها وفقًا لأهداف المبادرة الرئاسية.