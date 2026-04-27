طريقة عمل بيتزا البرجر.. بأسهل الخطوات

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا البرجر، فهي من الوجبات والأكلات التي يمكنك تحضيرها وتقديميها لأطفالك في المنزل.

مقادير بيتزا البرجر



● 1/2 كيلو لحم مفروم

● سلامي

● صلصة بيتزا

● ملح وفلفل

● خبز كايزر

● جبنة موتزاريلا

● زبدة

طريقة تحضير بيتزا البرجر



يخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل

تشكل أقراص البرجر

وتطهى على طاسة مع قليل من الزبدة

يوضع البرجر في صاج فرن ويضاف فوقه السلامي والموتزاريلا

ويدخل الفرن حتى ذوبان الجبنة

يحمر الخبز في طاسة مع قليل من الزبدة

يدهن الخبز بصلصة البيتزا

يوضع البرجر فوق الخبز

ويقدم ساخنا