تموين الوادي الجديد: تحرير 61 محضرا ومخالفة خلال 17 حملة على مدار أسبوع

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد خلال أسبوع بعدد من الحملات بلغت 17 حملة تفتيشية شملت 118 منشأة تم المرور عليها تغطى مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، أسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 50محضراً في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وسلع مجهولة المصدر.

- حملات مكثفة على المخابز المدعمة



وام تحرير 11 محضراً في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة اعلان، ليكون إجمالي عدد المحاضر لـ 61 محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وحثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم 16528 وغرفة عمليات مديرية التموين على رقم 0922928959 او من خلال رسائل الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.