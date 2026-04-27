الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج
جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
وفاة 3 وإصابة 10 أشخاص..سيارة تطيح بالمواطنين أعلى دائري الوراق
بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد ..عبر هذا الرابط
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا سبب فشل جولة المفاوضات الأولى
مواعيد فتح وغلق المحلات في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات رائدة.. حاسوب Oppo Pad Mini اللوحي من أوبو يظهر في تسريبات جديدة

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء أكثر من جهاز أبرزها جهاز OPPO Pad Mini هو جهاز لوحي صغير الحجم ولكنه قوي، مصمم للترفيه والإنتاجية على حد سواء، ويتميز بشاشة AMOLED عالية معدل التحديث وأداء فائق. 

التصميم والعرض

يتوفر الآن بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا مميزًا ضمن فئة الأجهزة اللوحية الصغيرة، ويمكن شراؤه عالميًا عبر موقع Giztop.
يتميز جهاز OPPO Pad Mini بتصميم أنيق وصغير الحجم، وشاشة AMOLED مقاس 8.8 بوصة بدقة 2.5K. يوفر الجهاز دقة عرض فائقة تبلغ 2520×1680 بكسل، مما يجعل المحتوى يبدو غنيًا بالتفاصيل ونابضًا بالحياة. يضمن معدل التحديث التكيفي 144 هرتز سلاسة التمرير وانسيابية الصورة، وهو أمر مفيد للغاية للألعاب والاستخدام اليومي. مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة/م² وحواف فائقة النحافة، توفر الشاشة تجربة مشاهدة غامرة ومريحة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

الأداء والبرمجيات

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس ثماني النواة، مقترنًا بمعالج رسوميات أدرينو 829. يوفر أداءً سريعًا ومستقرًا لتعدد المهام والألعاب والتطبيقات الثقيلة. يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، مما يضمن سرعة الوصول إلى البيانات وسلاسة التشغيل. يعمل بنظام ColorOS 16، المبني على نظام Android 16، والذي يوفر واجهة مستخدم أنيقة وعصرية وسهلة الاستخدام.
يحتوي جهاز OPPO Pad Mini على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، مما يجعله مناسبًا لمكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت. أما الكاميرا الخلفية، فهي بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط الصور الأساسية ومسح المستندات ضوئيًا. يوفر نظام مكبرات الصوت المزدوجة صوتًا ستيريو متوازنًا، مما يُحسّن تجربة مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.

البطارية والاتصال


يأتي الجهاز اللوحي مزودًا ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 واط. يتيح ذلك شحنًا سريعًا واستخدامًا طويلًا طوال اليوم. أما بالنسبة للاتصال، فهو يدعم تقنية Wi-Fi 7 مع 2×2 MIMO لسرعات إنترنت أعلى، وتقنية Bluetooth 5.4 لاتصالات لاسلكية مستقرة.

يوفر جهاز OPPO Pad Mini مزيجًا قويًا من الأداء وجودة الشاشة والشحن السريع في شكل صغير، مما يجعله خيارًا قويًا لكل من الترفيه والإنتاجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

ترشيحاتنا

مايان السيد

بإطلالة فورمال.. مايان السيد تلفت الأنظار بأحدث ظهور

سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين تخوض تجربة "السوبر مايكرودراما” لأول مرة في مصر

ميرنا جميل

ميرنا جميل تلفت الأنظار بإطلالتها في مونت كارلو..شاهد

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد