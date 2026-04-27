بمواصفات رائدة.. حاسوب Oppo Pad Mini اللوحي من أوبو يظهر في تسريبات جديدة

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء أكثر من جهاز أبرزها جهاز OPPO Pad Mini هو جهاز لوحي صغير الحجم ولكنه قوي، مصمم للترفيه والإنتاجية على حد سواء، ويتميز بشاشة AMOLED عالية معدل التحديث وأداء فائق.

التصميم والعرض

يتوفر الآن بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا مميزًا ضمن فئة الأجهزة اللوحية الصغيرة، ويمكن شراؤه عالميًا عبر موقع Giztop.

يتميز جهاز OPPO Pad Mini بتصميم أنيق وصغير الحجم، وشاشة AMOLED مقاس 8.8 بوصة بدقة 2.5K. يوفر الجهاز دقة عرض فائقة تبلغ 2520×1680 بكسل، مما يجعل المحتوى يبدو غنيًا بالتفاصيل ونابضًا بالحياة. يضمن معدل التحديث التكيفي 144 هرتز سلاسة التمرير وانسيابية الصورة، وهو أمر مفيد للغاية للألعاب والاستخدام اليومي. مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة/م² وحواف فائقة النحافة، توفر الشاشة تجربة مشاهدة غامرة ومريحة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

الأداء والبرمجيات

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس ثماني النواة، مقترنًا بمعالج رسوميات أدرينو 829. يوفر أداءً سريعًا ومستقرًا لتعدد المهام والألعاب والتطبيقات الثقيلة. يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، مما يضمن سرعة الوصول إلى البيانات وسلاسة التشغيل. يعمل بنظام ColorOS 16، المبني على نظام Android 16، والذي يوفر واجهة مستخدم أنيقة وعصرية وسهلة الاستخدام.

يحتوي جهاز OPPO Pad Mini على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، مما يجعله مناسبًا لمكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت. أما الكاميرا الخلفية، فهي بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط الصور الأساسية ومسح المستندات ضوئيًا. يوفر نظام مكبرات الصوت المزدوجة صوتًا ستيريو متوازنًا، مما يُحسّن تجربة مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.

البطارية والاتصال



يأتي الجهاز اللوحي مزودًا ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 واط. يتيح ذلك شحنًا سريعًا واستخدامًا طويلًا طوال اليوم. أما بالنسبة للاتصال، فهو يدعم تقنية Wi-Fi 7 مع 2×2 MIMO لسرعات إنترنت أعلى، وتقنية Bluetooth 5.4 لاتصالات لاسلكية مستقرة.

يوفر جهاز OPPO Pad Mini مزيجًا قويًا من الأداء وجودة الشاشة والشحن السريع في شكل صغير، مما يجعله خيارًا قويًا لكل من الترفيه والإنتاجية.