تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج
جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
وفاة 3 وإصابة 10 أشخاص..سيارة تطيح بالمواطنين أعلى دائري الوراق
بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد ..عبر هذا الرابط
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا سبب فشل جولة المفاوضات الأولى
أصل الحكاية

الأهلي وبيراميدز في قمة نارية بالدوري.. التشكيل المتوقع للفريقين

ولاء عادل

في واحدة من أقوى مواجهات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، يترقب محبي الكرة لقاءًا من العيار الثقيل يجمع بين الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الاثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل الدوري، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة الفريقين وتقارب المستويات بينهما في السنوات الأخيرة.

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع

استقر الجهاز الفني للأهلي على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، والذي جاء كالتالي:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير
  • خط الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل كوكا
  • خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو
  • خط الهجوم: طاهر محمد طاهر

ويعتمد الأهلي على توليفة هجومية قوية تجمع بين السرعة والمهارة، في ظل تواجد تريزيجيه وزيزو وطاهر في الخط الأمامي.

تشكيل بيراميدز المتوقع

وفي المقابل، يدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل متوازن يسعى من خلاله لمجاراة قوة الأهلي، وجاء على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: أحمد الشناوي
  • خط الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – علي جبر (أو كريم حافظ) – محمد حمدي إبراهيم
  • خط الوسط: مهند لاشين – حامد حمدان – وليد الكرتي – ناصر ماهر
  • خط الهجوم: فيستون ماييلي – مصطفى زيكو (أو محمود زلاكة)

ويعتمد بيراميدز على عناصر الخبرة في وسط الملعب، إلى جانب التحركات الهجومية لفيستون ماييلي، في محاولة لتهديد مرمى الأهلي.

صراع مشتعل على لقب الهداف

وعلى مستوى ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، يواصل الصراع اشتعاله بين أكثر من لاعب، حيث يتصدر القائمة محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) وأحمد ياسر ريان (البنك الأهلي).

ويأتي خلفهم عدي الدباغ (الزمالك) برصيد 8 أهداف، بينما يتقاسم عدة لاعبين المركز التالي برصيد 7 أهداف، من بينهم أسامة فيصل (البنك الأهلي)، ناصر ماهر (بيراميدز)، صديق أوجولا (سيراميكا)، وصلاح محسن (المصري البورسعيدي)، ثم أدهم حامد (بتروجيت) وفاخري لاكاي (سيراميكا) برصيد 6 أهداف لكل منهما.

مواجهة لا تقبل القسمة

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب المستوى والطموحات، ما يجعل اللقاء مرشحًا لأن يكون من أقوى مباريات الموسم.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري الممتاز استاد الدفاع الجوي تشكيل الأهلي المتوقع تشكيل بيراميدز المتوقع

