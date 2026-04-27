لأول مرة.. نجاح جراحة دقيقة لتصحيح تشوه مفصل المرفق بمستشفى الغردقة العام

شهد مستشفى الغردقة العام نجاح إجراء جراحة دقيقة لتصحيح تشوه بمفصل المرفق لأول مرة، وذلك في إطار دعم الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتطوير مستوى الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمواطنين.

وجاءت العملية تحت إشراف الدكتورة رشا عادل شفيق مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبد الغني مدير مستشفى الغردقة العام، وبقيادة الدكتور مجدي عزيز رئيس قسم واستشاري جراحة العظام، حيث تم التعامل مع حالة مريض كان يعاني من تيبس وتشوه بمفصل المرفق الأيسر نتيجة كسر قديم بعظمة العضد تم تثبيته سابقًا باستخدام شريحة ومسامير.

وأظهرت الفحوصات وجود الشريحة في موضع حرج داخل مجرى المفصل بالقرب من العصب الكعبري المسؤول عن حركة الرسغ والأصابع، ما شكّل خطورة كبيرة بسبب وجود التصاقات حول العصب واحتمالية تعرضه للتلف، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف أو شلل باليد.

وشمل التدخل الجراحي إجراء تسليك دقيق للعصب الكعبري ورفع الشريحة مع الحفاظ الكامل على سلامة العصب ووظائفه، إلى جانب تحريك المفصل تحت التخدير في حدود الأمان وفقًا لحالة الضفيرة العصبية والدورة الدموية. وقد أُجريت العملية بواسطة فريق قسم جراحة العظام الذي ضم الدكتور مينا رفعت أخصائي جراحة العظام، والدكتور محسن، والدكتور هشام، أطباء مقيمين، بينما تولى التخدير الدكتور محمود، بمساعدة الممرضة أسماء.

وأسفرت العملية عن تحسن ملحوظ في حركة اليد والرسغ، حيث خرج المريض من المستشفى بحالة مستقرة، على أن يستكمل برنامج علاج طبيعي مكثف لاستعادة كفاءة المفصل والعودة إلى حياته الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي أن مستشفيات البحر الأحمر تشهد تطورًا مستمرًا في مستوى الخدمات الطبية، مع التوسع في إدخال تخصصات وخدمات نوعية جديدة، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمواطنين، خاصة في ظل دعم المحافظة وحرصها على الارتقاء بالمنظومة الصحية.