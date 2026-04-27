لأول مرة.. نجاح جراحة دقيقة لتصحيح تشوه مفصل المرفق بمستشفى الغردقة العام

ابراهيم جادالله

شهد مستشفى الغردقة العام نجاح إجراء جراحة دقيقة لتصحيح تشوه بمفصل المرفق لأول مرة، وذلك في إطار دعم الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتطوير مستوى الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمواطنين.

وجاءت العملية تحت إشراف الدكتورة رشا عادل شفيق مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبد الغني مدير مستشفى الغردقة العام، وبقيادة الدكتور مجدي عزيز رئيس قسم واستشاري جراحة العظام، حيث تم التعامل مع حالة مريض كان يعاني من تيبس وتشوه بمفصل المرفق الأيسر نتيجة كسر قديم بعظمة العضد تم تثبيته سابقًا باستخدام شريحة ومسامير.

وأظهرت الفحوصات وجود الشريحة في موضع حرج داخل مجرى المفصل بالقرب من العصب الكعبري المسؤول عن حركة الرسغ والأصابع، ما شكّل خطورة كبيرة بسبب وجود التصاقات حول العصب واحتمالية تعرضه للتلف، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف أو شلل باليد.

وشمل التدخل الجراحي إجراء تسليك دقيق للعصب الكعبري ورفع الشريحة مع الحفاظ الكامل على سلامة العصب ووظائفه، إلى جانب تحريك المفصل تحت التخدير في حدود الأمان وفقًا لحالة الضفيرة العصبية والدورة الدموية. وقد أُجريت العملية بواسطة فريق قسم جراحة العظام الذي ضم الدكتور مينا رفعت أخصائي جراحة العظام، والدكتور محسن، والدكتور هشام، أطباء مقيمين، بينما تولى التخدير الدكتور محمود، بمساعدة الممرضة أسماء.

وأسفرت العملية عن تحسن ملحوظ في حركة اليد والرسغ، حيث خرج المريض من المستشفى بحالة مستقرة، على أن يستكمل برنامج علاج طبيعي مكثف لاستعادة كفاءة المفصل والعودة إلى حياته الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي أن مستشفيات البحر الأحمر تشهد تطورًا مستمرًا في مستوى الخدمات الطبية، مع التوسع في إدخال تخصصات وخدمات نوعية جديدة، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمواطنين، خاصة في ظل دعم المحافظة وحرصها على الارتقاء بالمنظومة الصحية.

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على 8 أشخاص هددوا شخص بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

جثة

مصرع طفلة وإصابة أخرى في حادث ميكروباص بكفر شكر.. والنيابة تأمر بالدفن

الدكتور مصطفى مدبولي

خالص التعازي وصادق المواساة.. النيابة الإدارية تنعى والد مصطفى مدبولي

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد