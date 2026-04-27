الداخلية تكشف تفاصيل غسل سيدة لـ 10 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب على المواطنين.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إعلانها عن تأسيس مؤسسة خيرية "بدون ترخيص" وتلقيها تبرعات مالية كبيرة من المواطنين والإستيلاء عليها لنفسها ، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).



وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (10) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.