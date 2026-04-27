وزير الخارجية يبحث مع مساعد الرئيس الروسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

استقبل د. بدر عيد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مساعد رئيس روسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، يوم الاثنين ٢٧ أبريل، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر وروسيا، معرباً عن الحرص على مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والعمل على تنفيذ مخرجات الزيارة التي أجراها إلى روسيا الاتحادية، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وعلى رأسها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد ودعم المسار التفاوضى الامريكى - الايرانى، مؤكداً أن المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراع، خاصة في ظل تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي مثل الزيادات في أسعار الطاقة والأسمدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة.

ومن جانبه، أعرب مساعد الرئيس الروسي عن تقديره لتشرفه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وروسيا، ومؤكدا التطلع إلى دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.