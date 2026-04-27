لبنان.. قتلى وجرحى في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري
مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص
المفتي للقائم بأعمال سفارة أمريكا: أبواب دار الإفتاء مفتوحة أمام شركاء الحوار والتعاون الدولي
معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟
موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات
وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل
من خلافات أسرية إلى نهاية مأساوية .. القصة الكاملة لإنهاء محامٍ حياة والدته بالإسماعيلية
دعموا الهجوم الإيراني .. البحرين تسحب الجنسية عن 69 شخصًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الخارجية يبحث مع مساعد الرئيس الروسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عيد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مساعد رئيس روسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، يوم الاثنين ٢٧ أبريل، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر وروسيا، معرباً عن الحرص على مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والعمل على تنفيذ مخرجات الزيارة التي أجراها إلى روسيا الاتحادية، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وعلى رأسها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد ودعم المسار التفاوضى الامريكى - الايرانى، مؤكداً أن المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراع، خاصة في ظل تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي مثل الزيادات في أسعار الطاقة والأسمدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة.

ومن جانبه، أعرب مساعد الرئيس الروسي عن تقديره لتشرفه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وروسيا، ومؤكدا التطلع إلى دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بدر عيد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مساعد رئيس روسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف روسيا الاتحادية

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

رسالة محبة بخط اليد .. البابا تواضروس يدون كلمة مؤثرة في الكنيسة السريانية بإسطنبول

المتحف المصري يطلق فعالية يوم عائلي لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية .. صور

المطران شيحان يحتفل بعيد القديس مار جرجس شفيع دير الآباء اللعازريين بالقاهرة

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف "الفتنة الغذائية"

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

