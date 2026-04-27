القانون يحاصر مضايقي السائحين.. غرامات رادعة داخل المواقع الأثرية لهؤلاء

جدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 التأكيد على التصدي الحاسم لأي سلوك يسيء لتجربة السائحين داخل المواقع الأثرية والمتاحف، محذرًا من جرائم التعرض للزائرين أو مضايقتهم بغرض التسول أو الترويج لسلع وخدمات.

ونصت المادة (53) من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه على كل من يتعمد مضايقة السائحين أو الزائرين بإلحاح رغمًا عنهم، سواء بهدف التسول أو عرض أو بيع منتجات أو خدمات، لصالحه أو لصالح الغير، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

ويأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة للحفاظ على صورة المقاصد السياحية المصرية، وضمان توفير بيئة حضارية وآمنة للزائرين، بما يعزز من جاذبية المواقع الأثرية ويحد من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على القطاع السياحي.