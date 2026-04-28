قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مايو | تأجيل محاكمة نجل ميدو في قضية حيازة المخدرات
تميم: القمة الخليجية التشاورية تعكس تماسك الموقف الخليجي ووحدته
انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه
جيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لـ 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. تصعيد عسكري إسرائيلي رغم اتفاقات التهدئة
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من العجز إلى الاستدامة| كيف تعيد التعديلات رسم خريطة التأمينات الاجتماعية؟

المعاشات
المعاشات
حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً،  في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام ورفع كفاءة تشغيله فيما يلي:


وترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور الصادر عام 2014، خاصة المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب، مما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية.

أبرز نصوص التعديل (المادة 111)

ألزمت التعديلات الجديدة الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة، وجاءت تفاصيل القسط كالتالي:

· قيمة القسط الأول: 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026
· نسبة الزيادة السنوية: 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026
· زيادة تدريجية: تضاف 0.2% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2027 حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029
· مبلغ إضافي: مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات بدءاً من 1 يوليو 2026

ماذا يلتزم الصندوق بتغطيته؟

يقوم الصندوق مقابل هذا القسط بتحمل:

· التزامات الخزانة من المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون
· العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي
· كامل المديونية المستحقة للصندوقين لدى الخزانة
· سندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه
· المديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب

الاستثناءات من القسط السنوي

لا يشمل القسط:

· المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية (قانون 71 لسنة 1964) التي تتقرر بعد العمل بالقانون
· أي مزايا إضافية تُقرر بعد العمل بالقانون

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بقواعد تنفيذ هذه المادة.

التأمينات الاجتماعية المعاشات مجلس الشيوخ

المزيد

