إيريني سعيد : تصعيد أمريكي - إيراني يرفع الكلفة السياسية وخيارات التهدئة على الطاولة

قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أسهمت في رفع الكلفة السياسية على جميع الأطراف، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، مؤكدة أن هناك تحركات جارية حاليًا للبحث عن آليات لخفض هذه الكلفة.

دعم دولي لإيران ومناورات سياسية

وأضافت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المشهد حاليًا يشهد دعمًا سياسيًا من قوى كبرى مثل روسيا والصين وباكستان، إلى جانب تحركات مرتبطة بالملف النووي، ما يعكس حالة من المناورة السياسية المعقدة بين الأطراف المختلفة.

ترامب يسعى لإطالة أمد الصراع

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفضل إيقاف التصعيد في هذا التوقيت، مشيرة إلى أنه يسعى لإطالة أمد الأزمة بين واشنطن وطهران لتحقيق أهداف سياسية، من بينها الضغط على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها داخليًا في الولايات المتحدة.