مؤلفة اتنين غيرنا عن دينا الشربيني: خلطة من الشطارة وخفة الدم

نصحت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل "اتنين غيرنا"، بضرورة التمسك بعلاقات الحب الاستثنائية عندما تظهر، مؤكدة أن ذلك ليس عيبًا أو خطأ، بل هو قرار إنساني طبيعي يستحق الدعم.

وأضافت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل “اتنين غيرنا”، خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن السوشيال ميديا أصبحت أداة قاسية في أيدي البعض للهجوم على الفنانين والتشهير بهم دون رحمة، مستشهدة بتجارب لفنانات تعرضن لهجوم مستمر.

ضغوط المجتمع على الفنانات

وتابعت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل "اتنين غيرنا"، إلى أن بعض الفنانين والفنانات يُطلب منهم ترك التمثيل من أجل الزواج، معتبرة أن الشهرة والجمال أحيانًا يصبحان سببًا في تعرضهم لعقوبات اجتماعية غير مبررة، مؤكدة أن المرأة الناجحة غالبًا ما تدفع ثمن نجاحها.

ولفتت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل "اتنين غيرنا"، إلى أن اختيار دينا الشربيني لشخصية “نور” وآسر ياسين لشخصية “حسن” كان قرارًا جماعيًا، مؤكدة أن دينا الشربيني تمتلك موهبة كبيرة وأداءً تلقائيًا وانسيابيًا.