حياة كريمة : المرحلة الأولى من المبادرة اشتغلنا في 1477 قرية بموازنة تتخطى 400 مليار جنيه

أكد ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تم إطلاقها في يناير 2019 لتطوير الريف المصري .

وقال جاد الكريم في حواره في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" في المرحلة التمهيدية تم العمل في 143 قرية وتم الانتهاء منهم وكانت النتائج مذهلة للغاية ".

وأضاف "الريف المصري مكون من 4600 قرية يعيش فيها 55 % من تعداد سكان مصر"، مضيفا:" هناك فجوة كبيرة بين الريف والحضر في المؤشرات التنموية ".



وتابع ولاء جاد الكريم :" حياة كريمة برنامج مخطط شامل لسد الفجوات التنموية بين الحضر والريف ".

واكمل ولاء جاد الكريم :" في المرحلة الأولى من حياة كريمة تم العمل في 1477 قرية بموازنة تتخطى 400 مليار جنيه وتم إنشاء كافة المشروعات التنموية وتأهيل البنية التحتية ".