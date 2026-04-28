جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي بمنطقة العمليات في جنوب لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، أعلن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي بمنطقة العمليات في جنوب لبنان.

قالت الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اللبنانية، إنّ الأضرار البيئية في لبنان تمثل امتداداً لما بدأ منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن التقديرات التي أُنجزت سابقاً بالتعاون مع البنك الدولي أظهرت أن إجمالي الخسائر والأضرار تجاوز 14 مليار دولار.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع البيئي وحده تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، شملت التدهور في التنوع البيولوجي، وخسارة الغابات والأشجار، وتضرر التربة، إضافة إلى الأضرار التي طالت النظم البحرية وتلوث الهواء.

وأشارت الزين إلى أن هذه الأضرار الواسعة انعكست بشكل مباشر على الحياة البيولوجية والتنوع الحيوي في لبنان، مؤكدة أن التأثير لم يقتصر على النظم البرية فقط، بل امتد إلى النظم البحرية أيضاً.

وتابعت أن الوزارة حددت احتياجات التدخل العاجل لمعالجة هذه الأضرار، والتي تتطلب رزمة متكاملة من الإجراءات تشمل التربة والأنظمة البيئية المختلفة، لافتة إلى أن كلفة هذه التدخلات الطارئة قد تصل إلى نحو 300 مليون دولار.

وفيما يتعلق بجهود التمويل والتعاون الدولي، أوضحت الزين أن لبنان كان قد بدأ خلال عام 2025 مفاوضات مع جهات دولية عدة، من بينها الاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية، بما فيها الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تم تأمين جزء من التمويل للبدء بخطط التعافي بالتعاون مع البلديات في جنوب لبنان.

وأنها أشارت إلى أن اندلاع حرب جديدة عرقل هذه الجهود، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل مع البنك الدولي والحكومة اللبنانية لتأمين الحد الأدنى من التمويل اللازم لإطلاق مسار استعادة النظم الإيكولوجية، رغم التحديات المرتبطة بأولويات الإنفاق التي تركز غالباً على القطاعين الصحي والتربوي.

