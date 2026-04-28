حملة لإزالة تجمعات القمامة التاريخية بالغربية.. رفع 455 طنا والتعامل مع 14بؤرة

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، التي شملت أحياء ثان طنطا، وأول المحلة، إلى جانب مراكز طنطا وزفتى والسنطة وكفر الزيات وسمنود وبسيون.

يأتي ذلك في إطار خطة عاجلة تستهدف استعادة الانضباط بالشوارع، وتحسين مستوى النظافة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف الأنحاء.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 455 طنًا من المخلفات والقمامة المتراكمة، من خلال التعامل مع 14 بؤرة تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 5 بؤر إزالة كلية بالكامل، فيما تم تنفيذ إزالة جزئية لـ9 بؤر أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية لاستكمال الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، في تحرك مكثف يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في إنهاء هذا الملف الحيوي وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الحملة تُنفذ من خلال الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل وفرق النظافة على مدار اليوم، لسرعة رفع المخلفات ونقلها أولًا بأول، مشددًا على ضرورة استمرار العمل المكثف وعدم السماح بعودة أي تجمعات عشوائية مرة أخرى، مع تكثيف المرور والمتابعة اليومية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة الذي يتم تحقيقه.

ردع مخالفين

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الموسعة بكافة المراكز والمدن والقرى ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ويحظى بمتابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة.