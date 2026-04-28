نجاح زراعة القمح بمياه عالية الملوحة وتفاصيل التجربة في الريف المصري.. تفاصيل

أكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، تحقيق إنجاز علمي في القطاع الزراعي يتمثل في نجاح زراعة القمح باستخدام مياه عالية الملوحة تصل إلى 8000 جزء في المليون، وذلك بمنطقة المغرة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.

وأوضح عبد الوهاب، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا النجاح يأتي في إطار تبني أساليب علمية حديثة لتطوير الزراعة في الأراضي الصحراوية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن المشروع القومي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة اقتصاديًا واجتماعيًا، رغم التحديات، وعلى رأسها ملوحة المياه، مؤكدًا أن الاعتماد على البحث العلمي والتقنيات الحديثة يمثل الركيزة الأساسية للتوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.