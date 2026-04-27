وكيل زراعة الوادي الجديد يشهد حصاد القمح بمركز بلاط : موسم مبشر وإنتاجية مرتفعة

شهد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، فعاليات حصاد محصول القمح بمركز بلاط، وسط أجواء من التفاؤل بموسم زراعي ناجح وإنتاجية مرتفعة، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتعليمات السيدة الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والزراعية، من بينهم المهندس عماد بحر وكيل المديرية، والدكتور أنس حسين ممثل محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، حامد محمد عبدالله رئيس مركز ومدينة بلاط، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات الزراعية والمهندسين والمزارعين.

وتفقد وكيل الوزارة عددًا من الحقول الزراعية بمناطق مختلفة داخل المركز، حيث تابع أعمال الحصاد على أرض الواقع، واطمأن على جودة المحصول ومستوى الإنتاجية، كما حرص على إجراء حوارات مباشرة مع المزارعين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة خلال موسم الحصاد والتوريد.

وأعرب المزارعون عن سعادتهم بزيارة وكيل الوزارة ومشاركته لهم فرحة الحصاد، مشيرين إلى أن الموسم الحالي يُعد من أفضل المواسم من حيث الإنتاج والجودة، بفضل توافر التقاوي الجيدة والظروف المناخية المناسبة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن محصول القمح يتصدر هذا العام المساحات المنزرعة على مستوى المحافظة، حيث بلغت المساحة الإجمالية نحو 412 ألفًا و706 أفدنة خلال موسم 2025/2026، مشيرًا إلى أن منطقة شرق العوينات جاءت في الصدارة بمساحة 261 ألفًا و470 فدانًا، تليها منطقة الفرافرة بمساحة 77 ألفًا و360 فدانًا.

وأضاف أنه حتى اليوم 27 أبريل، تم حصاد نحو 93 ألف فدان، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد بوتيرة منتظمة، حيث بلغ إجمالي كميات القمح الموردة 136 ألفًا و128 طنًا، منها 42 ألفًا و982 طنًا داخل المحافظة، و93 ألفًا و145 طنًا خارجها.

وأكد أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم عبر صومعة الخارجة وصومعة شرق العوينات، مع توفير كافة التسهيلات للمزارعين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات توريد ودعم منظومة الأمن الغذائي.