إزالة فورية لتعديات على أملاك الدولة بمنطقة زرزارة شمال الغردقة

واصل حي شمال الغردقة جهوده في التصدي للتعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة فرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي.

وقاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، حملة ميدانية مكبرة بمنطقة زرزارة، تحت إشراف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وبمشاركة مهندسي القطاع ومسؤولي المتابعة الميدانية وقسمي التنظيم والبيئة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لعدد من حالات التعدي المقامة بالشوارع.

وجاءت هذه الإزالات بسبب تسبب تلك المخالفات في إعاقة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والإضرار بالمواطنين، حيث تم التعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب متابعة الموقع لضمان عدم تكرار التعديات.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة استمرار الحملات الدورية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعدٍ على أملاك الدولة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري ودعم جهود التنمية بالمدينة.