الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك بالأسواق في 2026

ميزات شاحن شاومي
ميزات شاحن شاومي
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي حزمة شاحن جديد بقوة 100 واط بتقنية GaN ومنفذ USB-A على منصة Youpin في الصين. 

وتشمل الحزمة، التي يبلغ سعرها 169 يوانًا (25 دولارًا أمريكيًا)، الشاحن عالي الطاقة وكابل USB-A إلى USB-C بطول متر واحد.

مواصفات شاحن شاومي 100 واط بتقنية GaN USB-A
 

مواصفات شاحن شاومي 100 واط بتقنية GaN USB-A
 

يستخدم الشاحن تقنية نتريد الغاليوم (GaN)، مما يتيح كفاءة طاقة أفضل وتوليد حرارة أقل مقارنةً بالشواحن التقليدية المصنوعة من السيليكون. صممت شاومي الشاحن ليكون صغير الحجم وسهل الحمل، بأبعاد 55.9 × 49.3 × 28 ملم ووزن 106 غرامات فقط. يتميز الشاحن بتصميم أبيض أنيق وبسيط مع ملصق 100 واط بارز على جانبه.

ميزات شاحن شاومي 

زودت شركة شاومي منفذ USB-A الوحيد بقدرة خرج قصوى تبلغ 100 واط. يدعم المنفذ تكوينات متعددة للجهد والتيار، بما في ذلك 5 فولت/3 أمبير، و9 فولت/3 أمبير، و11 فولت/6.1 أمبير، و20 فولت/5 أمبير، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من الأجهزة.
بحسب شركة شاومي، يمكن للمحول شحن أجهزة مثل شاومي 17 برو ماكس و 17 برو إلى 83% في غضون 30 دقيقة فقط، بينما يصل شحن شاومي 17 إلى 63-67% خلال نفس الفترة. وبالمثل، يشحن آيفون 17 برو ماكس و 17 برو إلى 72% و70% على التوالي في 30 دقيقة، مع العلم أن قيود الشحن من آبل تمنع الاستخدام الكامل لقدرة 100 واط.
أرفقت شركة شاومي كابل USB-A إلى USB-C بطول متر واحد ضمن محتويات العلبة. يدعم هذا الكابل تيارًا أقصى قدره 6 أمبير، مما يسمح له باستغلال كامل طاقة الشاحن البالغة 100 واط.

شاحن شاومي بقوة 100 واط

صممت شاومي الشاحن مع إيلاء السلامة أولوية قصوى. يتضمن الجهاز حماية ضد الجهد الزائد، والتيار الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، والدوائر القصيرة، وانخفاض الجهد، والتداخل الكهرومغناطيسي. الغلاف الخارجي مصنوع من مادة مقاومة للحريق حاصلة على تصنيف UL94-V0، مما يوفر المتانة والسلامة للاستخدام طويل الأمد.
وفي أخبار ذات صلة، كشفت شركة شاومي مؤخراً عن غسالة ومجفف ملابس فائق النحافة بسعة 10 كجم مع أوضاع غسيل وتجفيف ذكية، إلى جانب غسالة ملابس فائقة النحافة بسعة 12 كجم تركز على السعة الكبيرة وأداء التنظيف العميق المحسن.

