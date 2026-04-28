ختام بطولة الجمهورية لكرة السرعة 2025/2026.. الرواد بطلًا للمرة السادسة على التوالي

اختُتمت منافسات بطولة الجمهورية لكرة السرعة لموسم 2025/2026، وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة واسعة من الأندية، حيث نجح فريق الرواد في التتويج بلقب البطولة للمرة السادسة على التوالي، بعدما حصد 400 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، ليؤكد هيمنته على البطولة واستمراره في صدارة اللعبة.

وجاءت نتائج لاعبي ولاعبات فريق الرواد مميزة في مختلف المنافسات، حيث حقق الفريق عددًا كبيرًا من المراكز الأولى والميداليات في منافسات السولو، والفردي، والتتابعات، والزوجي، إضافة إلى منافسات أسرع لاعب/فريق.

ففي منافسات السولو، حققت اللاعبة خديجة غانم المركز الأول تحت 19 سنة، بينما أحرزت علا عبدالعظيم المركز الأول تحت 21 سنة، كما تألقت ميار أشرف بحصولها على المركز الأول في العمومي، وجاء عمر شريف في المركز الثاني، ويحيي خالد في المركز الثالث، فيما حققت شيماء عبدالعظيم المركز الثاني.

وفي منافسات الفردي، توج محمد عبدالغفار بالمركز الأول تحت 17 سنة، وخديجة غانم بالمركز الأول تحت 19 سنة، بينما حصلت علا عبدالعظيم على المركز الثاني تحت 21 سنة، وحقق حازم ياسر وندى خالد المركز الثاني في العمومي.

وشهدت منافسات التتابعات تفوقًا واضحًا لفريق الرواد، حيث حصد الفريق عددًا من المراكز الأولى في مختلف المراحل السنية، أبرزها تحقيق المركز الأول في تتابع العمومي رجال وسيدات ومختلط، مع تسجيل رقمين قياسيين في منافستي سيدات ومختلط العمومي.

كما واصل الفريق تألقه في منافسات الزوجي، محققًا عددًا من المراكز الأولى في مراحل سنية مختلفة، كان أبرزها تتويج زوجي السيدات عمومي بالمركز الأول، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في باقي الفئات.

وفي منافسات أسرع لاعب/فريق، حقق عمر شريف وعلا المنشاوي المركز الثاني، فيما حصل يحيي خالد وميار أشرف على المركز الثالث في أكثر من فئة.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد قوة فريق الرواد واستمراره في حصد البطولات، بفضل الجهد الكبير من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، واستمرار العمل على تطوير مستوى اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المواسم المقبلة.

ومن جانبه ابدى المهندس احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة سعادته من التنظيم الجيد للبطولة والظهور اكثر من لاعب بصورة جيدة تؤهله للمشاركة في المنتخب الفترة القادمة سواء افريقيا او عربيا او دوليا.

وأضافت الخطيب أن اللعبة تحظى بدعم كبير من قبل الدولة المتمثلة في الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.