إصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في موقعين مختلفين بأثينا.. والسلطات تطارد المنفذ

أعلنت السلطات اليونانية أن مسلحًا أطلق النار على مكتب تابع لهيئة الضمان الاجتماعي ومحكمة في وسط العاصمة "أثينا" اليوم /الثلاثاء/، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح مختلفة.

وأفادت الشرطة أن مسلحًا، يُعتقد أنه رجل يبلغ من العمر 89 عامًا، فتح النار أولًا داخل مكتب للضمان الاجتماعي في منطقة كيراميكوس، ما أدى إلى إصابة أحد الموظفين.

وأضافت أن المشتبه به نفسه انتقل لاحقًا إلى محيط محكمة الاستئناف في منطقة أمبيلوكیبي، حيث أطلق النار مجددًا في الطابق الأرضي، متسببًا في إصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وبحسب المعلومات الأولية، التي أوردتها صحيفة "كاثميريني" المحلية، كان المسلح يحمل بندقية صيد، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث تاركًا سلاحه خلفه.. وعلى الفور، تم إخلاء مبنى المحكمة، فيما انتشرت قوات الشرطة بكثافة في محيطي الهجومين، وبدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب الجاني.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الصليب الأحمر لتلقي العلاج، حيث أفادت التقارير بأن إصاباتهم تركزت في الأطراف السفلية .. ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث ودوافعه، وسط حالة من الترقب في المدينة.