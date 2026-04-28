سلامة القوة العقلية للمتهم.. مفاجآت في قضية مقتل سيدة ورضيعها على يد زوجها

أعلن محامي المجني عليها ضحية زوجها في محافظة المنوفية سلامة القوة العقلية للمتهم بقتل زوجته ورضيعها في جريمة أثارت الرأي العام في المنوفية.

وكشف المحامي أن تقرير الطب النفسي أثبت سلامة المتهم نفسيا حيث لم يتم إيداعه في مصحة نفسية ولكن تم استئناف القضية مع ورود تقرير الطب الشرعي.

واستأنفت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها بقرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بقيام عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع.

بالانتقال تبين قيام “ محمود. ش” عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع صاحب ال 3 أشهر.

فيما تم ضبط المتهم في حينه وحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نقل الجثامين إلي مستشفى شبين الكوم التعليمي ومتابعة تفاصيل الواقعة.

وأكد أهالي القرية أن الزوج كان في دولة السعودية وعاد وبعد أيام فوجئ الجميع ببوست علي الفيس بوك نشره الزوج أنا دبحت مراتي وابني.

وتابع الأهالي أنهما متزوجان منذ عامين والطفل 3 أشهر ولم يكن بينهما خلافات.

وتم ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة.