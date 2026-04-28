الكاف يختار الحكم محمود وفا ضمن حكام بطولة إفريقيا تحت 17 عاماً

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن قائمة الحكام الأفارقة المشاركين في دورة التحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة والتي تقام بالمغرب خلال الفترة من 13 مايو حتى 2 يونيو.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم للناشئين عن وقوع منتخب المغرب، حامل اللقب ومستضيف البطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا.

وتضمنت قائمة الحكام الأفارقة اختيار عدد من الحكام الواعدين من 6 دول عربية، وهي: الجزائر، مصر، المغرب، الصومال، السودان وتونس.

وجاءت أسماء الحكام العرب المشاركين في البطولة كالتالي : الحكم الجزائري محمد رفيق، والحكم المصري محمود وفا، والحكم المغربي محمد بارودي، والحكم الصومالي أحمد حسن، والحكم السوداني إسماعيل عمرو، والحكم التونسي فريد عبد اللاوي.

بينما ضمت قائمة الحكام المساعدين: الجزائري ياسين بن سلامة، والمصري محمد مجدي سليمان، والليبي محمد الطائر، والمغربية سكينة حمدي، والتونسي ياسين السعداوي.