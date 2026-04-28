تعرف على منافس الأهلي في ثمن نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

تأكدت مواجهة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره كاليبي الغاني، في دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة الرواندية "كيجالي."

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بفوزه في مبارياته الخمس، ليلاقي بطل غانا، صاحب المركز الرابع في المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على صالة كيجالي أرينا.

وجاءت مواجهات دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة على النحو التالي:

نيمو ستارز الأوغندي X هيئة الموانئ الكيني.

مجموعة رواندا للطاقة الرواندي X سبورتس إس الأوغندي.

البوليس الرواندي X الجمارك النيجيري .

كيبلر الرواندي X وحدة الخدمة العامة الكيني.

ميناء دوالا المستقل الكاميروني X بنك العدالة الكيني.

بتروجت المصري X الجيش الغاني .

الأهلي X كاليبي الغاني.

الفتح الرباطي المغربي X الجيش الرواندي.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبدالحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.