وزير الدفاع الإسرائيلي : الجيش دمر بنية تحتية لحزب الله في القنطرة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش دمر بنية تحتية لحزب الله في القنطرة بالمنطقة الأمنية الجديدة جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا بإخلاء 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بما يشمل منطقة جنوب نهر الليطاني، محذراً بعزمه استهداف مواقع تابعة لحزب الله.



ووجه متحدث جيش الإحتلال في منشور وُزع على سكان المنطقة- ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنذاره إلى سكان لبنان المتواجدين في القرى والبلدات الغندورية وبرج قلاويه وقلويه والصوانة والجميجمة وصفد البطيخ وبرعشيت وشقرا وعيتا الجبل وتبنين والسلطانية وبير السناسل ودونين وخربة سلم وسلع ودير كيفا.